Capitano Milan, Galli sicuro: «La fascia dovrebbe indossarla...»

Capitano Milan, il commento dell’ex giocatore Filippo Galli. Le dichiarazioni del volto noto rossonero: le ultimissime notizie

Filippo Galli, ex difensore del Milan, si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco la sua analisi sul momento dei rossoneri guidati da Paulo Fonseca dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

CAPTIANO MILAN, GALLI – «Di solito al Milan il capitano era quello con più militanza nel club, almeno ai tempi nostri era così. Quando mancava Baresi c’era Tassotti, poi c’ero io e poi Maldini. Seguendo lo stesso principio non so ora se Theo Hernandez è quello con più militanza nel Milan però poi se un calciatore ha il carisma e la personalità per essere capitano, riconosciuta da squadra e tecnico, allora è giusto che sia lui il capitano. Ad oggi non mi sembra di vedere nessuno che si elevi da questo punto di vista sopra tutti, se devo essere sincero».