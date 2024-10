Capello tuona contro Theo Hernandez: «Ce li ricordiamo Baresi e Maldini? Questa cosa non è da Milan!»

Capello tuona contro Theo Hernandez. L’ex allenatore del Milan ha stroncato il comportamento del difensore francese

Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha condannato senza mezzi termini il comportamento di Theo Hernandez contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole sul giocatore del Milan.

CAPELLO THEO HERNANDEZ – «Espulsione Theo? Altro comportamento non da Milan. Chi porta la fascia al braccio deve essere un leader, il simbolo della squadra. Ce li ricordiamo Baresi e Maldini no? Per me il ruolo del capitano è una cosa seria infatti lasciai il ruolo di Ct dell’Inghilterra perché tolsero la fascia a John Terry contro il mio parere».