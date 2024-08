Capello DURO: «Così non si va da nessuna parte. E c’è una cosa che mi ha stupito tantissimo». La sua analisi

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del Milan dopo la sconfitta di ieri a Parma. Le sue dichiarazioni.

PROBLEMI – «I problemi del Milan sono ben più profondi di una sconfitta e si traducono in una sola parola: equilibrio. La squadra di Fonseca non ne ha, sta sparpagliata in campo, tre di qua e quattro di là, come ha detto lo stesso allenatore portoghese nel dopograra. Così non si va da nessuna parte».

QUESTIONE TATTICA – «Direi di sì. Fonseca ha parlato di recupero alto della palla, ma per farlo devi muoverti da squadra, con sincronismi, organizzazione e ritmo che il Milan di ieri è molto lontano dall’avere. Parliamoci chiaro, sembrava di vedere la squadra dello scorso anno, nei suoi difetti, 6-7 giocatori sopra la linea della palla ma poi quando la perdi? Sono guai…Infatti, in questo momento, fossi un avversario sarei contento di affrontare il Milan»

EMERSON ROYAL E FOFANA – «Ecco, questa è la cosa che mi ha più sorpreso in negativo. Il Milan non è cambiato nemmeno con la sostituzioni e ha continuato a subire contropiedi in spazi lunghi. Anzi, a dirla tutta il Parma ha fatto più male proprio nella fascia occupata da Emerson Royal. A conferma che non è un problema di uomini, ma di tutta la squadra»