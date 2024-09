Capello: «Milan e Liverpool hanno questo punto DEBOLE e punto di FORZA. Leao? Deve dimostrare che...»

Capello: «Milan e Liverpool hanno questo punto DEBOLE e punto di FORZA. E rispetto alla Juve…». Le dichiarazioni

Capello dagli studi di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Milan Liverpool.

CAPELLO – «Gli spazi che ha trovato la Juve col Psv non li troverà il Milan col Liverpool. Credo saranno importanti la fascia sinistra del milan e destra del liverpool. Quando attacca la fascia destra del liverpool è fortissima e pericolissima, quando attacca la fascia sinistra del milan è forte e ha qualità. Tutte e due le fasce non sanno difendere, è il loro di forza e punto debole. Leao? Deve dimostrare questa sera di essere un giocatore da Champions. Tutti ci puntano sempre, a volte delude la gente e l’allenatore. Le potenzialità che ha sono enormi. Davanti ha un giocatore come Alexander Arnold che non è un difensore in maniera assoluta. Ha una grande chance, ma è un giocatore e il Liverpool è una squadra. Quindi ttenzione massima, il livello di velocità di palla del Liverpool sarà un grande test per il Milan».