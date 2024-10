Capello ESALTA Maldini: «Famiglia INCREDIBILE, Daniel sarà una SORPRESA. Su Cesare e Paolo…». Le dichiarazioni dopo la convocazione

Capello a Sky Sport ha commentato la convocazione di Daniel Maldini in Nazionale ricordando anche Cesare e Paolo che lui ha conosciuto ai tempi del Milan.

LE DICHIARAZIONI – «E’ veramente una famiglia incredibile. Ho conosciuto Cesare, ero amico suo. Ho allenato Paolo dalla Primavera. E ora c’è il terzo Maldini. Hanno nel DNA qualcosa di diverso. Cesare giocava da libero e centrale, Paolo da terzino e andava in avanti abbastanza bene, poi ha finito la carriera da centrale in maniera entusiasmante. Il figlio Daniel è uno di fantasia, ha colpi, qualità, sa calciare perfettamente. Credo sarà una delle sorprese del campionato. Da quest’anno giocando come titolare ha fatto si che si stia confermando in tutte le gare. Ha dribbling e visione di gioco oltre grandi capacità balistiche».