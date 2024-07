Capello CONTRO il ct della Spagna: «Incomprensibile il cambio di Morata, un giocatore troppo importante! Da quando lo ha sostituito...»

L’ex allenatore di Milan e Juve, Fabio Capello, ha criticato aspramente la scelte di De La Fuente di sostituire Morata in Spagna Inghilterra

Intervenuto dagli studi di Sky Sport al termine della finale di Euro2024 tra Spagna e Inghilterra, Fabio Capello prende le difese dell’ultimo grande nome finito nel mirino del calciomercato Milan, ovvero Alvaro Morata, sostituito dopo pochi minuti del secondo tempo dal ct spagnolo De La Fuente per Oyarzabal.

PAROLE – «Secondo me la partita l’ha riaperta l’allenatore, De La Fuente, quando ha tolto Morata. Non ho capito quella sostituzione. Il suo sostituto ha segnato un gol e si è salvato, però la Spagna non aveva più verticalità, non riusciva più a tenere palla… un giocatore troppo importante per la Spagna. Poi, se anche pensi di sostituirlo perché lo vedi stanco, lo puoi comunque tenere in campo altri 10 minuti. È stato fortunato a recuperare il risultato, anche meritatamente».