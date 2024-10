Capello AVVERTE: «Il Milan NON può prendere sempre gol per REAGIRE! L’ingresso di Morata ha dato una SCOSSA. E su di LUI dico questo». Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport negli studi del post partita di Champions, l’ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato queste dichiarazioni sulla gara del Milan contro il Bayer.

PAROLE – «Il Milan ha avuto delle occasioni importanti nel secondo tempo. Dopo il gol del Bayer, il Milan si è svegliato. Ma non può prendere sempre gol per avere una reazione. La cosa molto importante è stato l’ingresso di Morata che ha dato la scossa ai compagni. Il gol subito ha dato la sveglia. Quando hai gente come Morata, ti vien voglia di dare qualcosa in più e a livello psicologico di dà qualcosa di più».