Capelli: «Lui è il numero uno dei Presidenti, su De Laurentiis..»

Giancarlo Capelli, storico capo ultras del Milan noto anche con il soprannome di Barone, è stato intervistato da Calcio Napoli 24. Le parole:

«Pazzesco quello che sta accadendo a Napoli, specialmente le parole del presidente De Laurentiis. Gli sono sempre serviti i tifosi ed ora fa certe dichiarazioni, mi sono meravigliato. Noi abbiamo preso una posizione in favore delle due Curve del Napoli. Finché vivrò lo farò da ultras. Spero non muoia il movimento ultras, spero che i giovani possano portarlo avanti. Spero che Cosentino abbia detto quelle cose in un momento di rabbia, per me le parole di ADL non vanno bene. Dico a loro di non arrendersi, mai mollare. Per me Berulsconi è stato il numero uno dei presidenti, ci capiva e comprendeva. C’è sempre stato dialogo tra di noi. Non so se De Laurentiis abbia voglia. Deve riconoscere gli ultras del Napoli perché sono il cuore del tifo napoletano. Una volta c’era un gemellaggio tra Milan e Napoli. Quel gemellaggio è nato perché ci si conosceva, all’epoca non c’era l’organizzazione di oggi. Conoscevo Gennaro Montuori poi gli anni passano e cambia tutto. Il gemellaggio si è rotto quando Maradona disse che non voleva vedere alcuna bandiera del Milan»