Cannavaro PRONOSTICA: «L’Inter ha le idee migliori ma il FLOP è sempre dietro l’angolo. Tutti prendono sottogamba questa squadra». Le dichiarazioni

Fabio Cannavaro non usa giri di parole. Intervenuto per Il Mattino, ha parlato della lotta scudetto non citando il Milan.

CANNAVARO – «Chi vince? L’Inter con Inzaghi è quella che mi pare che fin dall’inizio abbia le idee migliori. Ma è meglio che Simone tenga ben in mente quello che hanno combinato le ultime due squadre campioni d’Italia… il flop è sempre dietro l’angolo. La griglia? Come sempre, tutti prendono sottogamba l’Atalanta. Gasperini ha perso Scamacca e sicuramente Koopmeiners ma è lì che può guardare negli occhi tutte le big. Per lo scudetto ci sono anche loro».