Cancellieri AVVISA il Milan: «Siamo un gruppo giovane e forte, questo aspetto ci aiuta»

Matteo Cancellieri si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Parma. Tra le varie un messaggio anche al Milan

Le parole di Matteo Cancellieri presentatosi oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Parma. Tra le varie un messaggio anche al Milan, prossimo avversario in campionato:

PAROLE – «Non guardo mai il lungo termine, giorno dopo giorno cerco di migliorare sempre di più e di capire le esigenze del mister per aiutare la squadra. Siamo u n gruppo giovane e forte ma vedo molto sicurezza e serenità nel lavorare, questo aiuta tanto»