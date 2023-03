Camolese sicuro: «In Champions il Milan giocherà così»

Giancarlo Camolese, allenatore, si è così espresso a Marte Sport Live sui quarti di finale di Champions League

«Il Napoli ha dimostrato di essere validissimo anche in Champions, facendo un percorso eccezionale. È giusto che i napoletani sognino, ma non sarà facile perché il Milan non sarà quello delle ultime partite di campionato. I rossoneri troveranno stimoli, ma sarà una bellissima sfida da vedere, con gli azzurri naturalmente favoriti»