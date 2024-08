Camarda subito coi grandi? Cambia la STRATEGIA di Fonseca dopo il ko di Morata: cosa succede

Camarda subito coi grandi? Cambia la STRATEGIA di Fonseca dopo l’infortunio di Alvaro Morata: cosa succede

L’infortunio di Alvaro Morata spingerà Paulo Fonseca a fare delle valutazioni diverse riguardo al proprio reparto offensivo. Stando a quanto riportato da Tuttosport il portoghese potrebbe chiamare anche Camarda.

Difficilmente scenderà in campo dal primo minuto a Parma, ma quasi certamente verrà convocato e utilizzato nel caso a gara in corso. Uno scenario molto probabile anche perchè Milan Futuro giocherà il giorno dopo con l’Entella in Serie C.