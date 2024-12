Camarda Milan, Serafini: «Camarda in Serie C non la prende mai perché…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Luca Serafini, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Milannews24. Di seguito il suo commento sull’attuale situazione del Milan Futuro e della prima squadra Francesco Camarda.

MILAN FUTURO – «Camarda ad esempio in Lega Pro non la prende mai perché in campionato o in Champions League è meno atteso perché le avversarie si preoccupano di Theo Hernandez, di Leao, di Reijnders e di Pulisic quindi lui può sguazzare meglio. Invece in Lega Pro Camarda è la stella e quindi ha un occhio di riguardo da tutti gli avversari. Lì non scherzano, la squadra è molto tecnica ma le altre sono più di categoria. Sono più ruvide, sono più navigati. Una volta si diceva si mena, la sostanza è quella lì. Non c’è troppo da fare i sofismi».