Camarda Milan, il baby talento cerca spazio: Jovic è sempre più fuori dal progetto. E Fonseca...

Camarda Milan, il baby talento cerca spazio in prima squadra: Jovic è sempre più fuori dal progetto. E Fonseca… La situazione

Sarà sempre più difficile vedere Camarda indossare la casacca del Milan Futuro di Bonera impegnato in Serie C. A riferirlo è Tuttosport spiegando che il baby talento, ormai, cerca spazio in prima squadra ed è considerato il terzo attaccante del Milan dietro Morata e Abraham.

Fonseca ha già dimostrato di non aver paura a lanciare Camarda titolare, anche se contro lo Slovan Bratislava in Champions League ha preferito puntare su Abraham. Il classe 2008, comunque, è il giovane attaccante su cui il Milan ha scelto di investire per il futuro, con Jovic che ormai è sempre più fuori dal progetto.