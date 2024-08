Camarda Milan, Costacurta PAZZO della punta: «Per lui prevedo QUESTO futuro»

Camarda-Milan, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha esaltato le qualità della punta classe 2008

Intervistato da Sportweek, Alessandro Costacurta, ex Milan, ha parlato così di Camarda:

PAROLE – «Francesco Camarda è talmente giovane da avere davanti un’evoluzione che durerà anni. E un’evoluzione, per sua natura, è imprevedibile: può condurre a un miglioramento, ma può anche, al suo compimento, non far registrare progressi, lasciandoti così com’eri, o, addirittura, portare a un peggioramento. A vedere Camarda adesso, come gioca con avversari più grandi di lui di due o tre anni, il pensiero è che veramente possa avere un futuro roseo».