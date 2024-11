Camarda Milan, Corradi scomoda il paragone: «Ricorda quel grande campione rossonero»

Camarda Milan, Bernardo Corradi, CT dell’Italia Under 20, ha scomodato il paragone: il classe 2008 assomiglia a Pippo Inzaghi

Intervistato dal Corriere della Sera, Bernardo Corradi, CT dell’Italia U20, ha parlato così di Camarda, attaccante del Milan:

PAROLE – «Camarda? Vale il discorso fatto per Inzaghi. È professionale, serio, si fa voler bene da tutti. Quando vedi che in allenamento su 5 gol, 3 li fa sempre lui… Vale il discorso che facevano per Pippo Inzaghi: dicevano che non era pulito nei controlli, ma ha fatto più di 300 gol. Essere al posto giusto al momento giusto è una dote naturale. Su cui si costruisce il resto. E lui ha tutto per fare benissimo».