Camarda Milan, indiscrezione confermata! La situazione

Camarda Milan, indiscrezione confermata: l’attaccante classe 2008 sarà convocato per la sfida di domani contro il Brugge

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, piovono conferme in casa Milan per quanto riguarda la convocazione di Francesco Camarda in vista della sfida di domani in Champions League contro il Brugge a San Siro.

Il classe 2008, che ieri ha giocato solo 45 minuti nella partita persa da Milan Futuro contro il Legnago, sostituirà l’infortunato Abraham, out per il problema alla spalla accusato contro l’Udinese.