Camarda Milan, APPUNTAMENTO con la storia! Fissata la data, contratto pronto e firma in ARRIVO. Tutti i dettagli

Camarda-Milan, nel pomeriggio di oggi l’attaccante, nella sede rossonera, firmerà il primo contratto da professionista. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà una giornata importante per Francesco Camarda e per il calciomercato Milan. L’attaccante classe 2008, fresco vincitore dell’Europeo U17 con l’Italia, firmerà nella sede rossonera il primo contratto da professionista.

L’accordo scadrà nel 2027 con un ingaggio che, compresi i bonus, toccherà quota 800mila euro a stagione. Camarda è stato decisivo nella scelta di rimanere in rossonero nonostante i forti interessi di Manchester City e Dortmund che offrivano cifre ancora più alte.