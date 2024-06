Camarda prima della finale dell’Europeo U17: «Vincere sarebbe un sogno, nessuno poteva immaginare questa cosa»

Il giovane attaccante del Milan Primavera, Francesco Camarda, ha parlato così in vista della Finale dell’Europeo U17 con l’Italia

Intervenuto sui canali ufficiali della FIGC, Francesco Camarda, giovanissimo talento del Milan Primavera, ha espresso le proprie emozioni a poche ore dalla finale dell’Europeo che giocherà con l’Italia U17 contro il Portogallo.

SENSAZIONI – «Nessuno avrebbe potuto immaginare che arrivassimo fino a qui perché, nella prima fase di qualificazione (in Emilia-Romagna, ndr), non siamo riusciti ad esprimerci al meglio, cosa che, per fortuna, abbiamo fatto sia nella fase élite che in questa fase finale».

CRESCITA – «Se sono riuscito a mettermi in mostra, il merito è dei miei compagni, che mi hanno messo in condizione di farlo. È tutto l’anno che lavoriamo insieme al Mister e allo staff per arrivare a giocare questa partita: vincere sarebbe un sogno».