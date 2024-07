Camarda EMOZIONA dopo la firma col Milan fino al 2027: «L’amore esiste», il filmato è da BRIVIDI – VIDEO

Camarda EMOZIONA dopo la firma col Milan fino al 2027: «L’amore esiste», il filmato è da BRIVIDI. Il VIDEO postato sui social

Nelle scorse ore il Milan ha ufficializzato la firma sul primo contratto da professionista per Francesco Camarda, che resterà in rossonero almeno fino al 2027. Tanta emozione da parte dell’attaccante che giocherà la prossima stagione col Milan Futuro in Serie C: il centravanti classe 2008 ha celebrato questo importante traguardo con un video pubblicato sui propri social.

Il ragazzo giura amore al club rossonero: nessun commento e nessuna scritta, ma il video che ripercorre tutta la sua storia con questa squadra fin da bambino (poi le partite viste dalla Curva Sud fino all’esordio a San Siro), è accompagnato dalla canzone di Francesca Michielin intitolata “L’amore esiste“.