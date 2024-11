Calhanoglu: «Mi spiace aver sbagliato il mio primo rigore, ma abbiamo dominato. Classifica? Tante si sono rinforzate, noi...»

Calhanoglu ha parlato a Dazn dopo il pareggio dell’Inter con il Napoli in cui ha segnato un gol e sbagliato un rigore: l’intervista

Queste le parole dell’ex Milan.

RIGORE SBAGLIATO- «Abbiamo dominato oggi. Meritavamo di più, abbiamo fatto una grande partita. Mi spiace di aver sbagliato il primo rigore, sapevo sarebbe successo, non speravo oggi, in una partita cosi importante. I numeri sono ottimi, devo rialzarmi subito perché il campionato è ancora lungo».

EQUILIBRIO IN CLASSIFICA- «Tante squadre si son rinforzate. Hanno tanti nuovi giocatori. Noi siamo gli stessi e non abbiamo cambiato tanto. Il campionato è lungo, proviamo a dare il massimo. Giocando ogni tre giorni non è facile, ma ci abbiamo provato e abbiamo dato tutto.»

