Calhanoglu ACCENDE il derby! L’ex Milan PIZZICA i rossoneri sui propri profili social – FOTO

Hakan Calhanoglu, ex Milan, ha infiammato la vigilia del derby con un post social che sottolinea le due stelle nerazzurre

Poche ore e poi sarà tempo per Inter e Milan di scendere in campo in quella che sarà il Derby, valido per la quinta giornata di Serie A.

Partita speciale e sentita da Hakan Calhanoglu, ex della partita, che da sempre nutre un sentimento di rivalsa nei confronti dei tifosi rossoneri, che spesso l’hanno bistrattato. Cosi, con questa storia sul profilo Instagram del turco, il centrocampista ha voluto accendere la sfida ricordando il match day: