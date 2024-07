Calhanoglu resta all’Inter: «Sono felice a Milano, mi sento a mio agio. Futuro? Vi dico questo». Le dichiarazioni del nerazzurro

Ieri sera la Turchia di cui è capitano ha superato l’ostacolo Austria, volando ai Quarti di Finale di Euro2024, ma Hakan Calhanoglu non ha potuto prendere parte alla partita in quanto squalificato. Il centrocampista ex Milan ha però preso parola nel postpartita, ribadendo la sua ferma volontà nel rimanere all’Inter, rispedendo al mittente le avances arrivate dal Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Deutschland.

FUTURO? – «Resto all’Inter semplicemente perché sono felice lì. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio, i miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì. Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene».