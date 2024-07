Caldara RIPARTE dalla Serie B: UFFICIALE il suo trasferimento dopo l’addio al Milan. L’annuncio del suo nuovo club

Dopo aver salutato il Milan pochi giorni fa per la scadenza del suo contratto, Mattia Caldara trova squadra. Il difensore si trasferisce al Modena, in Serie B. Di seguito l’annuncio ufficiale del suo nuovo club.

LA NOTA – «Un top player per la categoria. Il primo acquisto dell’estate gialloblù e del nuovo direttore sportivo Andrea Catellani è Mattia Caldara, difensore centrale che al termine del contratto con il Milan si è legato alla società canarina fino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del club. Un profilo da 127 presenze in Serie A, 4 in Champions League e 47 in Serie B: tanta esperienza a disposizione di Pierpaolo Bisoli per il reparto difensivo».