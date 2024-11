Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Zirkzee? L’ultima indiscrezione è da non credere, cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma per Zirkzee? L’olandese vuole tornare in Serie A, ci pensa anche la Juve

Joshua Zirkzee, come riportato da Tuttosport, vuole tornare in Serie A: si riaccende la pista legata al calciomercato Milan?

Chissà se a questo punto la situazione si è ribaltata, con il Milan che è un rimpianto per Zirkzee e non viceversa, ma a tutti è concessa una seconda possibilità, motivo per il quale nel momento in cui l’olandese dovesse andare via nel prossimo calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a riportare in Serie A l’attaccante