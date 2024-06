Calciomercato Milan, INTRIGO Zirkzee! Furlani al lavoro, il club ritiene INACCETTABILE questa cosa

Calciomercato Milan, intrigo Zirkzee: rossoneri ancora avanti ma per Furlani e il club resta inaccettabile una commissione in doppia cifra

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan continua a lavorare in maniera fitta per trovare la quadra e portare Joshua Zirkzee a Milanello, centravanti del Bologna individuato dall’area tecnica rossonera come il perfetto sostituto di Olivier Giroud.

Il problema resta la commissione: Furlani e il club rossonero ritengono immorale pagare una commissione di 15 milioni di euro rispetto ai 40 della clausola rescissoria per il cartellino. L’obiettivo dei rossoneri è di pagare un importo pari al valore dell’operazione e quindi al di sotto dei 10 milioni di euro. Prossime ore decisive.