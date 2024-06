Calciomercato Milan, NUOVE alternative a Zirkzee: da Depay a Demirovic passando per Broja. Le ULTIME sul nuovo attaccante

Manuele Baiocchini e Gianluca Di Marzio hanno fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda il nuovo attaccante. Le parole a Sky.

PAROLE – «Le difficoltà per arrivare a Zirkzee spingono il Milan a lavorare su piste alternative: i nomi nuovi sono quelli di Demirovic e dello svincolato Depay. Restano in lista Dobvyk e Broja.».

DI MARZIO – «Demirovic ha 16 anni, gioca nel Wolfsburg, ha segnato 15 gol e 10 assist. Il club tedesco chiede 25 milioni di euro, ci sono stati contatti e potrebbe essere una soluzione in più per il Milan che potrebbe chiudere intorno ai 18 milioni più bonus. Inoltre c’è il nome di Depay con cui il Milan ha parlato col procurate e i rossoneri ci hanno pensato non come alternativa ma come attaccante aggiuntivo, un giocatore in più».