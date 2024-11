Calciomercato Milan, il nome nuovo è Zemura! Primi contatti e valutazione alla portata: la situazione

Calciomercato Milan, Zemura nome caldo per la prossima stagione: gradimento totale, la valutazione non spaventa il Diavolo

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan della prossima estate. I rossoneri hanno già individuato un possibile rinforzo in difesa.

Secondo TuttoUdinese il Milan è infatti su Zemura dell’Udinese. Al momento non c’è trattativa tra i club, ma il gradimento nei confronti del giocatore sarebbe stato registrato. Il Milan vorrebbe bloccare subito l’esterno sinistro per poi averlo in rosa dalla prossima stagione. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro: Diavolo in pressing.