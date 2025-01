Calciomercato Milan, Ibrahimovic chiude il primo colpo! Trattativa ai dettagli, la novità sulla formula stupisce

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic è pronto a chiudere il colpo legato a Kyle Walker: prestito oneroso con diritto di riscatto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a chiudere il primo colpo della sessione di gennaio: è praticamente fatta per Kyle Walker.

Il terzino inglese dovrebbe trasferirsi in rossonero con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore, invece, il City garantisce a Walker sei milioni di euro a stagione da qui al 2026, cifra che il Milan potrebbe offrirgli invece fino al 2027, spalmando dunque la cifra in più anni di accordo.