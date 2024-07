Simic Milan, l’INDISCREZIONE gela i rossoneri! La SITUAZIONE sul RINNOVO del difensore: ecco cosa sta succedendo

Simic Milan, l’INDISCREZIONE gela i rossoneri! La SITUAZIONE sul RINNOVO del difensore che è diventata sempre più complicata. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il rinnovo del contratto di Simic con il Milan, in scadenza nel 2025, è diventato sempre più complicato e siamo vicini alla rottura definitiva.

Al momento, la forbice tra domanda e offerta è troppo ampia. Il difensore rossonero e il suo entourage hanno chiesto cifre importanti, da giocatore della prima squadra, che hanno sorpreso il Milan. Inoltre, il calciatore non è entusiasta della possibilità di giocare con il Milan Futuro in C ma ambisce a una serie A importante. Da segnalare l’interesse dell’Anderlecht, sta per definire l’accordo con gli agenti del difensore serbo.