Calciomercato Milan, l’Atletico prepara la “VENDETTA”: due obiettivi rossoneri nel mirino. I DETTAGLI

Calciomercato Milan, l’Atletico prepara la “VENDETTA”: due obiettivi rossoneri nel mirino. Tutti i DETTAGLI

Tuttosport ha fatto il punto quest’oggi sul calciomercato Milan svelando come l’Atletico Madrid potrebbe complicare i piani dei rossoneri. Dopo aver perso Morata, i Colchoneros potrebbero mettere in atto una vera e propria “vendetta”.

Non solo Pavlovic del Salisburgo per la difesa, gli spagnoli avrebbero messo nel mirino anche Fullkrug come possibile erede dello spagnolo. Due obiettivi ormai da diverse settimane nel mirino del Diavolo.