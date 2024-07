Calciomercato Milan, clamoroso Kalulu: rischia di complicare gli affari rossoneri! Il MOTIVO

Calciomercato Milan, clamoroso Kalulu: rischia di complicare gli affari dei dirigenti rossoneri! Il MOTIVO

Secondo quanto riportato in queste ultime ore da Sky Sport, ci sarebbe stato un rallentamento nella trattativa tra il Milan e il Tottenham per quanto riguarda Emerson Royal.

Questa pista si è raffreddata principalmente perché i rossoneri si sono convinti che a destra ci sono alternative importanti come Pierre Kalulu. Per questo motivo dovesse rimanere in rosa quest’ultimo il Milan potrebbe non andare a chiudere per il brasiliano.