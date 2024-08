Koné Milan, la pista RESTA viva! Lui il preferito come ALTERNATIVA a Fofana: può arrivare a queste condizioni. Tutti i dettagli

In casa Milan continua a non sbloccarsi la trattativa per Youssouf Fofana con il Monaco e per questo motivo i rossoneri stanno valutando diverse alternative, in particolare Manu Koné del Borussia Mönchengladbach.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista è attualmente impegnato alle Olimpiadi con la sua Nazionale ed è il preferito se dovesse saltare l’affare Fofana. Inoltre, i rossoneri non vogliono andare oltre i 20 milioni di euro e fanno leva su accordo con il giocatore.