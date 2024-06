Zirkzee Milan, importante NOVITÀ sul futuro dell’attaccante: TUTTI gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con l’agente

Secondo quanto riportato da SportMediaset c’è stato un importante contatto telefonico nelle scorse ore tra i dirigenti del Milan e Kia Joorabchian, agente di Joshua Zirkzee.

Le parti stanno limando la commissione richiesta dal procuratore che non sarà di 15 milioni di euro, ma dovrebbe essere intorno ai 5-6 milioni. Inoltre, il giocatore olandese sta spingendo per questa soluzione perchè vuole restare a giocare in Italia e per lui l’opzione Milan rappresenta una grandissima chance. Per prenderlo dal Bologna, il club rossonero dovrà pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro.