Samardzic Milan si scalda: primi CONTATTI con l’Udinese! Le CONDIZIONI per portare il centrocampista in rossonero. TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nella giornata di lunedì ci sarà il primo incontro tra Milan ed Udinese per Samardzic.

Il club ha già effettuato dei sondaggi esplorativi e la trattativa partirà da una valutazione importante perché per la cessione del centrocampista il club friulano vorrebbe incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il club rossonero, da parte sua, non intende spingersi fino a questa cifra e lavora per limarla al ribasso.