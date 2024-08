Saelemaekers Milan, ore decisive per il suo futuro: la volontà del belga è CHIARA! Tutta la VERITA’ sull’INTERESSE della Roma

Saelemaekers Milan, ore decisive per il futuro del belga: la volontà è CHIARA! Tutta la VERITA’ sull’INTERESSE della Roma e lo scambio con Abraham

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Alexis Saelemaekers vuole lasciare il Milan e trasferirsi alla Roma in questa sessione di calciomercato.

Sono ore decisive per il futuro del belga, con il Milan e la Roma che stanno definendo i dettagli dell’accordo per lo scambio con Tammy Abraham più un compenso superiore ai 10 milioni di euro per i giallorossi.