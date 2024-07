Rabiot Milan: i rossoneri NON MOLLANO il centrocampista francese, ma resta un OSTACOLO! Le NOVITA’ sul futuro dell’ex Juve

Secondo quanto riportato da Marco De Micheli ai microfoni di Sky Sport, Adrien Rabiot resta un obiettivo del calciomercato Milan, con i rossoneri che non mollano l’ex Juve.

Il centrocampista francese resta un’occasione a parametro zero, ma c’è l’ostacolo commisioni per la mamma agente, oltre all’ingaggio del calciatore. Inoltre, Arsenal, Liverpool e Manchester United non si sarebbero fatti ancora avanti in maniera concreta per Rabiot