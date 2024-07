Pavlovic Milan, braccio di ferro col Salisburgo: le ULTIME

Pavlovic Milan, braccio di ferro col Salisburgo: ballano 10 milioni tra domanda e offerta! Le ULTIME sulla trattativa per il difensore serbo. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa settimana sarà decisiva per far sì che la trattativa tra Milan e Salisburgo per Pavlovic entri nel vivo.

Il club rossonero ha trovato l’accordo con il difensore serbo, mentre manca quello del Salisburgo. L’offerta rossonera è ancora abbastanza lontana: 20 milioni di euro a fronte dei 30 richiesti dal club austriaco.