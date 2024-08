Jovic Milan: i rossoneri spingono verso la CESSIONE, ma l’attaccante fa MURO! La SITUAZIONE in vista delle prossime ore

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Luka Jovic è stato messo sulla lista dei partenti insieme ad Ismael Bennacer dal Milan, ma la sua volontà chiara.

Sull’attaccante ex Fiorentina si sono mosse diverse squadre spagnole, ma lui vuole restare in rossonero. Inoltre, il calciatore ha fatto sapere di volersi ancora giocare le sue carte in rossonero, comprendendo anche il rischio di essere escluso dalla lista per la Champions League. Tutto, comunque, si deciderà nelle prossime ore.