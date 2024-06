Gimenez Milan: si aggiunge una RIVALE di Serie A per l’attaccante del Feyenoord. CIFRE e DETTAGLI sul futuro del calciatore

Secondo quanto riportato da TMW, nei giorni scorsi è andato in scena un contatto fra il Napoli e gli intermediari di Santi Gimenez, attaccante del Feyenoord e obiettivo del calciomercato Milan.

La valutazione iniziale del Feyenoord era di 50 milioni di euro, mentre in estate è già scesa intorno ai 40 milioni. Inoltre, non è detto che non ci sia la possibilità di ricavare uno sconto, intorno ai 35-38 milioni. Su di lui c’era anche il Tottenham.