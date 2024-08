Fullkrug Milan, l’attaccante tedesco è ad un passo dal FIRMARE con questo club: trattativa ALLE FASI FINALI! Cifre e dettagli

Fullkrug Milan, l’attaccante è ad un passo dal FIRMARE con questo club: trattativa ALLE FASI FINALI! Cifre e dettagli sul futuro del tedesco

Uno dei nomi fatti per il calciomercato Milan per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione è quello di Niklas Fullkrug. L’attaccante tedesco, infatti, è alla ricerca di una nuova squadra e lascerà il Borussia Dortmund.

Come riferisce il giornalista Nicolò Schira, alla fine fra le varie pretendenti a spuntarla sarà il West Ham. Accordo vicino e trattativa alle fasi finali per il club inglese: il calciatore firmerà un contratto fino al 2027.