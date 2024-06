Calciomercato Milan, Emerson Royal è il principale candidato per la difesa! CIFRE e DETTAGLI sul futuro del terzino destro del Tottenham

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra le priorità del calciomercato Milan è quello di prendere un terzino destro e il principale candidato è Emerson Royal.

Il laterale brasiliano classe 1999 del Tottenham ha totalizzato 24 presenza in questa stagione (22 in Premier League, 1 in FA Cup e 1 in EFL Cup) per un totale di 1333′ minuti in campo. Inoltre, i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro, 10 milioni in meno rispetto all’iniziale valutazione degli Spurs.