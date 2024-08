De Sciglio può LASCIARE la Juventus, l’ex Milan VICINO a questa squadra! Le ULTIME sul futuro del difensore e la FORMULA

Mattia De Sciglio è sempre più vicino a lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato, con l’ex Milan che però resterà in Serie A.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore è pronto a salutare il club bianconero e l’accordo con l’Empoli è in dirittura di arrivo, con il club toscano che in queste ore sta lavorando per definire l’accordo. La Juve lo libererà gratis, accollandosi una parte importante dello stipendio del terzino (1,5 milioni) sotto forma di incentivo all’esodo per aiutare i toscani a chiudere l’operazione.