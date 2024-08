Saelemaekers Milan, c’è l’ACCORDO tra il belga e la Roma: la MOSSA dei giallorossi è decisiva! Gli ultimi AGGIORNAMENTI sull’esterno rossonero

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Alexis Saelemaekers è sempre più vicino alla Roma e nelle prossime ore potrebbe lasciare il Milan.

L’idea di Ghisolfi sarebbe quella di prendere l’esterno belga a prescindere dall’accordo e, per questo, in queste ore è stato trovato l’accordo col belga per il suo passaggio in giallorosso. Infatti, il rossonero non è solamente un’idea ma un obiettivo concreto.