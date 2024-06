Calciomercato Milan Under 23, pronto il COLPO per la difesa! SVELATO il nome e TUTTI i dettagli in vista della prossima stagione

Il Milan si sta muovendo attivamente in queste settimane sul calciomercato non solo per la prima squadra ma anche per la formazione Under 23.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il possibile nuovo arrivo per la difesa di mister Bonera è Emmanuele Salines. Il laterale destro del Foggia è seguito dagli scout rossoneri e nell’ultima stagione ha segnato 7 gol in 35 presenze.