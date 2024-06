Douglas Luiz Milan, il brasiliano è ad un passo da questo club! Il RETROSCENA sull’interesse dei rossoneri nell’estate 2022. I dettagli

Secondo quanto riportato da TMW, Douglas Luiz, calciatore accostato anche al calciomercato Milan, è a un passo dalla Juventus: affare da 18 milioni di euro più i cartellini di Samuel Iling jr e di Weston McKennie.

In passato, con esattezza nell’estate 2022, la dirigenza del Milan incontrò gli agenti del giocatore per capire dettagli e margini della trattativa. Paolo Maldini e Frederic Massara non vollero però arrivare alla maxi richiesta dell’Aston Villa da 30 milioni di euro.