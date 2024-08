Fullkrug Milan: i rossoneri si RITIRANO dalla corsa per l’attaccante, tutta la VERITA’ sull’affare saltato. Ecco il MOTIVO della scelta del Diavolo

Secondo quanto riportato da Patrick Berger su X, Fullkrug avrebbe aperto al West Ham, anche se sperava da tempo che il Milan avanzasse un’offerta per lui.

Al momento, però, il club rossonero non riuscirebbe a trovare le risorse necessarie per un trasferimento a titolo definitivo e quindi si sarebbe ritirato dalla corsa all’attaccante tedesco. Dunque, gli Hammers hanno in pugno Fullkrug dopo aver trovato l’accordo con il club tedesco e l’apertura del calciatore.