Origi verso l’addio al Milan, il Diavolo fa un passo avanti: ecco COSA SERVE per la cessione dell’attaccante belga. TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Divock Origi è destinato a lasciare il Milan entro la fine di questo calciomercato, anche perché in rossonero non ha praticamente futuro.

Il club glielo ha fatto capire in tutti i modi e lui si sta già adoperando per trovare la soluzione migliore per il suo futuro, con un club del Qatar alla finestra. Il club rossonero avrebbe infatti detto agli agenti del ragazzo che Origi può essere considerato un parametro zero. Ora toccherà a lui trovare una soluzione, ma c’è bisogno che il belga abbassi le sue pretese.