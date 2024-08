Abraham Milan, trattativa in STAND-BY per l’attaccante della Roma: l’inglese ATTENDE solo QUESTO! L’INDISCREZIONE sul suo futuro. I dettagli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Tammy Abraham vuole il Milan come priorità assoluta e su questo non esiste il minimo dubbio.

Adesso però bisogna trovare una quadratura sulla formula che per la Roma non dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni attuali, un semplice prestito con diritto di riscatto. E soprattutto le contropartite non convincono. Al momento la trattativa è in stand-by, ma l’attaccante inglese continuerà ad aspettare il club rossonero.