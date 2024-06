Calciomercato Milan, è UFFICIALE: Mbappè è un nuovo giocatore del Real Madrid! Il comunicato

Mbappè al Real Madrid. L’ormai ex Psg, che non ha mai nascosto l’interesse per il calciomercato Milan, riparte dalla Spagna. È ufficiale

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Kylian Mbappé è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Madrid. Il comunicato ufficiale del club madrileno è arrivato poco fa, tra l’altro mandando in tilt il sito della società:

IL COMUNICATO – Il Real Madrid C.F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo in base al quale sarà un giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni.

Da rimandare il sogno del calciomercato Milan e dei tifosi di vederlo in rossonero con l’attaccante che non ha mai nascosto, anche di recente, che se mai il suo futuro lo porterà in Italia sarebbe al Milan.